Sciopero Atm oggi 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano | orari e fasce garantite
Oggi, 15 gennaio, a Milano si verifica uno sciopero dei mezzi pubblici proclamato da AL Cobas. Il servizio potrebbe essere interrotto dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, con possibili variazioni nelle fasce garantite. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti ufficiali di Atm prima di pianificare gli spostamenti.
(Adnkronos) – Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio, il sindato AL Cobas "ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee", si legge in una nota sul sito ufficiale di Atm, "il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Sciopero Atm, 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano: orari e fasce garantite
Leggi anche: Sciopero Atm giovedì 15 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e impatto sui trasporti pubblici
Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio. Gli orari; Atm Milano, 15 gennaio nuovo sciopero, ecco orari e fasce di garanzia; Sciopero ATM Milano 15 gennaio 2026: metro, tram e bus a rischio. Gli orari critici; Scioperi mezzi gennaio 2026: da ATM a Milano alle proteste locali in Italia.
Sciopero Atm, oggi 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano: orari e fasce garantite - Oggi, giovedì 15 gennaio, il sindato AL Cobas “ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”, si ... cn24tv.it
Sciopero ATM Milano 15 gennaio 2026: metro, tram e bus a rischio. Gli orari critici - Agitazione aziendale di 24 ore che coinvolge il personale del Gruppo ATM: l’impatto reale dipende dall’adesione dei lavoratori. italiaoggi.it
Sciopero Atm Milano il 15 gennaio 2026, orari, fasce di garanzia e linee coinvolte - Sciopero Atm a Milano il 15 gennaio 2026: stop di metro, tram e bus dalle 8. quifinanza.it
SAS E VILLA DI ORFEO, LAVORATORI VERSO LO SCIOPERO: OGGI PRESIDIO IN PIAZZA BATTISTI A Trento si va verso lo sciopero dei lavoratori dello spazio archeologico del Sas e della villa di Orfeo. Denunciano condizioni di lavoro invivibili. Oggi un pre facebook
Oggi 13 gennaio sciopero nazionale dei taxi in gran parte d’Italia (esclusa l’Umbria) dalle 8 alle 22. I sindacati protestano contro il governo chiedendo regole più stringenti per le piattaforme digitali come Uber e l’attuazione dei decreti anti-abusivismo previsti d x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.