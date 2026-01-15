Sciopero Atm oggi 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano | orari e fasce garantite

Oggi, 15 gennaio, a Milano si verifica uno sciopero dei mezzi pubblici proclamato da AL Cobas. Il servizio potrebbe essere interrotto dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, con possibili variazioni nelle fasce garantite. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti ufficiali di Atm prima di pianificare gli spostamenti.

(Adnkronos) – Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio, il sindato AL Cobas "ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee", si legge in una nota sul sito ufficiale di Atm, "il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino .

