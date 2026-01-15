Sciatore cade pericolosamente in una discesa freestyle | lo spettacolare incidente in Alaska – Video

Durante una sessione di riprese in Alaska, uno sciatore esperto coinvolto in un progetto freestyle ha subito una caduta rischiosa durante una discesa. L'incidente, catturato in un video, evidenzia le sfide e i rischi delle attività di freestyle sulle piste ghiacciate. L'evento sottolinea l'importanza di rispettare le tecniche di sicurezza anche in ambienti estremi come quelli dell'Alaska.

Uno sciatore esperto in freestyle è caduto pericolosamente in Alaska mentre stava girando un film targato Matchstick Productions. Il video dell’incidente ha fatto il giro del web. I protagonisti del film sono Tonje Kvivik, 29 anni, e Craig Davis Murray, 27 anni, esperti di freestyle su neve. A cadere nella clip è Craig che, fortunatamente “stava benissimo”. “Si è scrollato di dosso la neve e siamo ripartiti”, ha raccontato il collega. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

