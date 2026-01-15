Sciare all’Abetone | piste stagione e come arrivare

Sciare all’Abetone offre un’esperienza autentica tra le piste dell’Appennino tosco-emiliano. La località, nota per la sua tradizione sciistica e i servizi affidabili, rappresenta una meta ideale per gli appassionati di sport invernali. In questo articolo troverai informazioni sulle piste, la stagione e le modalità per raggiungere Abetone, per pianificare al meglio la tua visita sulla neve.

ABETONE – Sciare all’Abetone significa scegliere una delle località invernali più conosciute dell’Appennino tosco-emiliano, capace di unire tradizione sciistica e servizi consolidati. Il comprensorio è frequentato da famiglie, gruppi di giovani e sciatori di ogni livello, ma anche da chi desidera vivere la montagna dalla mattina alla sera, senza limitarsi alle sole ore sulle piste. Situato a oltre 1300 metri di quota, il comprensorio sciistico dell’Abetone si sviluppa lungo il crinale appenninico e si articola in più aree collegate tra loro. Abetone Centro, Le Regine, Monte Gomito, Pulicchio e Val di Luce compongono un sistema vario e ben distribuito, che consente un’esperienza di sci diversificata, alternando pendii ampi, tratti panoramici e settori più riparati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Neve all'Abetone, inizia la stagione invernale. Piste e impianti aperti il 29 e 30 novembre: i costi dello skipass

Leggi anche: Neve all’Abetone, impianti aperti e gli operatori sorridono. Il bianco Natale riaccende la voglia di sciare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sciare in Emilia-Romagna, con il ponte dell'Immacolata parte la stagione del Cimone e del Corno alle Scale: «Comprensori e piste da sci pronte, skipass a prezzi ridotti» - Cimone e Corno alle Scale, sebbene la neve naturale sia presente solo in ... corrieredibologna.corriere.it

#abetone #toscana #montagna #neve #snow #inverno #sci #ski #snowboard #sciare #ciaspole #slittino #valdiluce #montegomito #abetonecutigliano #appennino #appenninotoscoemiliano #montagnapistoiese #weekendinneve #turismoinvernale #viaggiinm facebook