sci di fondo coppa del mondo oberhof 2026 al femminile due anni fa fu dominio svedese

La Coppa del Mondo di sci di fondo a Oberhof nel 2026 si avvicina, con l’attenzione rivolta alle protagoniste femminili. Due anni fa, la competizione fu dominata dalle atlete svedesi. Dopo il fine settimana di pausa, le competizioni riprendono, offrendo alle atlete un’opportunità per prepararsi al meglio, in un arco temporale studiato per favorire le performance dopo il Tour de Ski.

La Coppa del Mondo di sci di fondo ricomincia dopo un fine settimana di stop, posizionato strategicamente per consentire alle atlete di tirare il fiato al termine del massacrante Tour de Ski. Il palcoscenico da cui ripartirà il circuito maggiore è Oberhof, dove nel weekend del 17-18 gennaio si disputeranno due competizioni. Una sprint a tecnica libera e una 10 km contro il cronometro in alternato. In campo femminile, il borgo tedesco non ha una storia particolarmente significativa. A una tappa estemporanea nel 2003 ha fatto seguito la presenza fissa dal 2008 al 2013, un periodo durante il quale era appuntamento consueto per il Tour de Ski. 🔗 Leggi su Oasport.it

