La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio si apre con la prima prova femminile, dove Nadia Delago si piazza al quarto posto. La gara segna il ritorno delle competizioni nella località italiana, a distanza di quindici anni dall’ultima volta, mentre alcune atlete, come Goggia, non hanno spinto al massimo. Un evento importante per il circuito internazionale e per gli appassionati italiani di sci.

Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo a Tarvisio, con il Circo Bianco che ritorna nella località italiana quindici anni dopo l’ultima volta. A realizzare il miglior tempo nella prima prova cronometrata è stata l’austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 68 centesimi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e di 71 centesimi la connazionale Cornelia Huetter, che è sicuramente una delle principali favorite in vista della gara di sabato. Un ottimo quarto posto per Nadia Delago, anche se il distacco della gardenese è notevolmente sopra il secondo (+1.40). Alle spalle dell’azzurra si è piazzata l’austriaca Mirjam Puchner (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Nadia Delago quarta nella prima prova a Tarvisio. Goggia non spinge

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia col freno a mano tirato. Ortlieb davanti a tutte, Nadia Delago stupisce

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia controlla. Weidle in testa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Delago 6/a nella prima prova della discesa di Zauchensee. Condizioni difficili, miglior tempo per Weidle Winkelmann; Weidle svetta in una prova di discesa interlocutoria, Nadia Delago migliore azzurra, Goggia lontana; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Continua a nevicare in quel di Zauchensee, ulteriormente abbassata la partenza della discesa femminile.

Ortlieb domina la prima prova di discesa a Tarvisio, Goggia tranquilla, Nadia Delago migliore delle azzurre - Nel primo giorno sulla "Di Prampero" è Nina Ortlieb a stampare (nettamente) il miglior tempo nella prova di discesa che apre le danze nella località ... eurosport.it