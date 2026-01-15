Sci alpino Nadia Delago quarta nella prima prova a Tarvisio Goggia non spinge
La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio si apre con la prima prova femminile, dove Nadia Delago si piazza al quarto posto. La gara segna il ritorno delle competizioni nella località italiana, a distanza di quindici anni dall’ultima volta, mentre alcune atlete, come Goggia, non hanno spinto al massimo. Un evento importante per il circuito internazionale e per gli appassionati italiani di sci.
Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo a Tarvisio, con il Circo Bianco che ritorna nella località italiana quindici anni dopo l’ultima volta. A realizzare il miglior tempo nella prima prova cronometrata è stata l’austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 68 centesimi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e di 71 centesimi la connazionale Cornelia Huetter, che è sicuramente una delle principali favorite in vista della gara di sabato. Un ottimo quarto posto per Nadia Delago, anche se il distacco della gardenese è notevolmente sopra il secondo (+1.40). Alle spalle dell’azzurra si è piazzata l’austriaca Mirjam Puchner (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it
