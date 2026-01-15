Sci alpino la Lauberhorn apre i battenti Paris e gli azzurri a caccia della vittoria perduta a Wengen

La stagione di sci alpino prosegue con l’apertura della storica gara di Lauberhorn a Wengen. Dopo Adelboden, gli atleti del circo bianco si preparano a disputare una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo maschile. Gli azzurri, con Paris e gli altri atleti, cercano di riscattare le recenti prestazioni e di riaffermarsi in un percorso che richiede tecnica e resistenza.

Dopo Adelboden la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in un'altra località leggendaria del Circo Bianco. Si gareggia, infatti, a Wengen e sulla mitica pista Lauberhorn va in scena uno dei fine settimana più attesi della stagione. Si parte venerdì con il superG, si entra nel vivo sabato con l'attesissima discesa libera, la più lunga ed affascinante del calendario, mentre domenica sarà il turno degli specialisti dello slalom. I riflettori sono inevitabilmente puntati sui padroni di casa. Marco Odermatt va a caccia di un clamoroso poker consecutivo in discesa libera a Wengen e si presenta come il grande favorito anche in superG, specialità in cui ha vinto la prima ed ultima volta nel 2022.

