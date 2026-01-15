Sci alpino Franzoni ancora davanti a tutti nelle prove di Wengen
Giovanni Franzoni si conferma il più rapido nelle prove di sci alpino a Wengen, mantenendo il primo posto anche nella seconda sessione cronometrata. Il atleta bresciano si prepara così alle prossime gare sulla celebre pista Lauberhorn, dimostrando continuità e buone sensazioni sulle nevi svizzere. Venerdì è in programma il superG, mentre sabato si svolgerà la discesa, con Franzoni pronto a confermare le sue prestazioni.
Il bresciano si conferma il più veloce anche nella seconda prova cronometrata sulla leggendaria Lauberhorn: venerdì superG, sabato la discesa Giovanni Franzoni continua a sorprendere e a convincere sulle nevi svizzere di Wengen. Il bresciano si è confermato al comando anche della seconda prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo, in programma . 🔗 Leggi su Sportface.it
