Sci alpino Franzoni ancora davanti a tutti nelle prove di Wengen

Giovanni Franzoni si conferma il più rapido nelle prove di sci alpino a Wengen, mantenendo il primo posto anche nella seconda sessione cronometrata. Il atleta bresciano si prepara così alle prossime gare sulla celebre pista Lauberhorn, dimostrando continuità e buone sensazioni sulle nevi svizzere. Venerdì è in programma il superG, mentre sabato si svolgerà la discesa, con Franzoni pronto a confermare le sue prestazioni.

