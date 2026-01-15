Schianto nel fossato auto distrutta | Un veicolo mi ha colpito mentre sorpassava

Un incidente si è verificato quando un veicolo ha colpito un'auto mentre sorpassava, finendo nel fossato e risultando distrutto. Al momento, non sono presenti testimoni né telecamere che possano ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La mancanza di prove visive rende difficile chiarire le cause e i dettagli dell’accaduto. Si attende l’esito delle indagini per fare chiarezza sulla dinamica e le responsabilità.

Non ci sono testimoni. Né telecamere che possano ricostruire frame dopo frame la dinamica dell'incidente. Ma Pierlorenzo, 64 anni, è certo di una cosa: la sua auto è finita nel fossato perché un'altra vettura l'ha urtata durante un sorpasso. E chi era al volante non si è nemmeno fermato a.

