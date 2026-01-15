Un incidente si è verificato recentemente, coinvolgendo un veicolo che ha colpito un altro durante un sorpasso, finendo nel fossato con l’auto distrutta. Al momento, non ci sono testimoni né telecamere in grado di ricostruire con precisione la dinamica. La mancanza di prove rende difficile chiarire le cause e i responsabili. Continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornare le informazioni disponibili.

Non ci sono testimoni. Né telecamere che possano ricostruire frame dopo frame la dinamica dell’incidente. Ma Pierlorenzo, 64 anni, è certo di una cosa: la sua auto è finita nel fossato perché un’altra vettura l’ha urtata durante un sorpasso. E chi era al volante non si è nemmeno fermato a prestare soccorso. L’allarme è scattato grazie all’assistente vocale del telefono di Pierlorenzo, che verso le 7.20 di mercoledì 14 gennaio ha chiamato automaticamente il 112, mentre lui cercava invano di aprire la portiera della sua Peugeot 206, completamente distrutta. L’incidente è avvenuto lungo la strada di campagna nota come “ai Santi”, che costeggia le campagne di Ghedi e porta a Calvisano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Schianto nel fossato, auto distrutta: "Un veicolo mi ha colpito mentre sorpassava"

Leggi anche: Spaventoso schianto sulla Provinciale, auto vola nel fossato: due feriti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Schianto nel fossato, auto distrutta: Un veicolo mi ha colpito mentre sorpassava; Peschiera accoglie la Fiamma Olimpica. 'Momento di orgoglio e unità'; Con la Sala Preonda nasce il nuovo museo dinamico della memoria bardolinese; Capriolo investito precipita sugli scogli ad Albiglia: complesso intervento di soccorso ai piedi del Grande Hotel del Mare (.

Busto, schianto in viale Boccaccio: 18enne abbatte pali e segnaletica, auto distrutta - Il giovane alla guida è uscito quasi illeso dall'abitacolo sventrato: ora è in ospedale per gli accertamenti ... varesenoi.it