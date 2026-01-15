Schianto lungo la Nazionale a Francavilla al Mare | una persona ferita

Nella mattina di giovedì 15 gennaio, a Francavilla al Mare, si è verificato un incidente stradale lungo la Nazionale. Un’auto è uscita di strada, causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi alle prime ore del mattino di giovedì 15 gennaio a Francavilla al Mare. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 del mattino lungo via Nazionale Adriatica nord, più o meno in corrispondenza dell'Asterope.Per cause da accertare - non.

