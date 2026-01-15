Scherma convocazioni azzurre in casa Cus Catania per la Coppa del Mondo U20 di spada in Egitto

Il Cus Catania ospita le convocazioni azzurre per la Coppa del Mondo U20 di spada in Egitto, un evento di rilievo nel panorama della scherma giovanile italiana. La presenza di atlete come Maria Roberta Casale testimonia l’impegno e la crescita del settore, confermando la reputazione del club come punto di riferimento per la formazione e lo sviluppo dei giovani talenti.

Il CUS Catania sta abituandosi alle chiamate della Federazione Italiana Scherma che sono sempre più frequenti specie quando si tratta di Maria Roberta Casale, n. 3 in Italia tra le spadiste della categoria Giovani (U20). Per lei è arrivata l’ennesima convocazione. Questa volta si tratta della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

