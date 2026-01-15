Scatola Sonora | ContemporHarpsichord Ensemble in concerto

Il primo concerto del nuovo anno della stagione de I concerti della Normale presenta il ContemporHarpsichord Ensemble, un ensemble dedicato alla musica contemporanea. L'evento si inserisce nella rassegna Scatola Sonora, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare interpretazioni innovative e raffinate. Un appuntamento importante per gli appassionati di musica da camera e per chi desidera scoprire nuove sonorità in un contesto raffinato.

Primo appuntamento del nuovo anno per la LIX Stagione de I concerti della Normale con la rassegna Scatola Sonora che vedrà esibirsi il ContemporHarpsichord Ensemble. L'ensemble, nato con l'obiettivo di diffondere e valorizzare il repertorio del XX e XXI secolo per clavicembalo con altri strumenti.

