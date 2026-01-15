Scatola Sonora | ContemporHarpsichord Ensemble in concerto
Il primo concerto del nuovo anno della stagione de I concerti della Normale presenta il ContemporHarpsichord Ensemble, un ensemble dedicato alla musica contemporanea. L'evento si inserisce nella rassegna Scatola Sonora, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare interpretazioni innovative e raffinate. Un appuntamento importante per gli appassionati di musica da camera e per chi desidera scoprire nuove sonorità in un contesto raffinato.
