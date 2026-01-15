Savini lancia Usmate | Possiamo fare grandi cose

Savini, playmaker dell’As Medical Usmate, ha recentemente annunciato il lancio di Usmate, un progetto volto a rafforzare il basket femminile nel territorio. Con determinazione e competenza, Sofia Savini si distingue come una figura chiave nel panorama sportivo locale, portando attenzione e entusiasmo alla crescita del settore. La sua dedizione rappresenta un passo importante per lo sviluppo del basket femminile in zona.

Sofia Savini (foto), playmaker dell’ As Medical Usmate, è una di quelle giocatrici che ti fanno appassionare al basket femminile. Si muove in campo con classe, agilità ed eleganza, ha tecnica e mentalità vincente. Non per caso coach Pasquale De Sena l’ha voluta nel suo organico dopo che nella passata stagione ha conquistato la promozione in A2 con il Milano Basket Stars. "Mi diverto molto a giocare - racconta la 27enne - al nostro livello, la serie B, è fondamentale stare bene in palestra. C’è chi studia e chi, come me, lavora e alla fine della giornata ha la fortuna di allenarsi. Dopo aver giocato in A2 a Broni e per 5 anni in B a Milano, ho anticipato i tempi pensando al dopo carriera e ho trovato un impiego di consulenza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

