S’attassa ru friddu | aule freezer anche al Marco Polo si scalda la protesta nelle scuole palermitane

A Palermo, cresce il malcontento nelle scuole a causa delle condizioni di inagibilità e del freddo. Dopo il Regina Margherita, anche l’istituto Marco Polo manifesta disagi per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi per garantire ambienti scolastici più confortevoli e sicuri per studenti e docenti.

Domani alle 9 corteo in piazza Verdi. Cgil Palermo: "Restiamo al fianco degli studenti". La lista degli istituti al freddo intanto è sempre più lunga. Registrato anche il malcontento degli alunni del Pareto, del Regina Margherita e del Gioieni Trabia Aumentano i casi di proteste degli studenti per l’inagibilità e il freddo delle scuole. Se ieri è successo al Regina Margherita, oggi la protesta è montata all'istituto Marco Polo per l’impianto di riscaldamento non funzionante (video in basso). A darne notizia è la segretaria Olga Giunta, coordinatrice giovani Cgil Palermo: "I ragazzi stamattina si sono riuniti in assemblea spontanea nell’androne della scuola, chiedendo a preside e vice preside interventi anche per affrontare alcuni problemi urgenti di edilizia scolastica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di Frosinone

Leggi anche: Scuole gelate, si scalda la protesta. A Zogno striscioni e fumogeni: “Fa più freddo dentro che fuori”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nnî scoli s'attassa dû friddu, u Codacons s'accuminciò a arriminari Sicuta Faidda, u tg ‘n sicilianu di Trinacria.info, tutti i jorna ê 19:30 ncapu a pàggina Facebook facebook