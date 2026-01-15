La seconda giornata di Pitti Uomo 109 a Firenze si distingue come il momento cruciale, un banco di prova per le novità della moda maschile. La Fortezza da Basso si anima di visitatori provenienti da tutto il mondo, creando un’atmosfera vivace e internazionale. In questo contesto, emergono le tendenze di sartoria concettuale e di un lusso sostenibile, elementi sempre più centrali nel panorama moda contemporaneo.

Mancinelli Se c’è una regola non scritta ma ferrea a Firenze, è che il secondo giorno di Pitti Uomo 109 rappresenta il banco di prova, quel momento di frenesia in cui la Fortezza da Basso sembra scoppiare di presenze, in un baccano di lingue e stili. È proprio in questo vortice che la Palazzina Reale di Santa Maria Novella si trasforma nel teatro ideale per la visione di Hed Mayner. La location non ha bisogno di parole difficili per essere definito “simbolica”: l’edificio esibisce due ingressi, uno monumentale che era stato concepito per il re e l’altro sulla strada. Una duplicità che incarna alla perfezione l’anima della collezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sartoria concettuale e lusso sostenibile

Leggi anche: Falconeri Style. La nuova essenza del lusso sostenibile

Leggi anche: Bus notturni di lusso in Europa: la rivoluzione sostenibile dei viaggi Twiliner

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sartoria concettuale e lusso sostenibile.

Sartoria concettuale e lusso sostenibile - E Echoes of Craft (Consinee) celebra l’artigianato eurasiatico in cashmere ... quotidiano.net