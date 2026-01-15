Sara Carbonero dopo il malore a Capodanno e il ricovero è rientrata a Madrid | Sta rispondendo ai messaggi

Sara Carbonero, dopo il malore di Capodanno e il successivo ricovero, è tornata a Madrid. La giornalista ha confermato di rispondere ai messaggi, indicando un miglioramento delle sue condizioni. Le notizie provenienti dalla stampa spagnola evidenziano il suo rientro a casa, sottolineando l’importanza di un corretto recupero. Restano da seguire eventuali aggiornamenti sulla sua salute.

