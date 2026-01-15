Sansepolcro si prepara a avviare l’ultima fase della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani. Dopo diversi anni di interventi, il Comune sta per mettere in atto il nuovo sistema, finalizzato a migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio comunale. La data di avvio si avvicina, segnando un passaggio importante nel processo di innovazione e ottimizzazione del servizio di raccolta.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Il Comune di Sansepolcr o entra nella fase conclusiva del percorso di riorganizzazione complessiva della raccolta dei rifiuti urbani, un progetto strutturato che negli ultimi anni ha profondamente cambiato il sistema di gestione sul territorio comunale. Dopo l’introduzione del nuovo modello stradale (dicembre 2024) e l’avvio del Porta a Porta nel Centro Storico e nella fascia intorno alle mura (giugno 2025), da lunedì 2 febbraio 2026 il servizio domiciliare sarà attivato anche nella Zona Collina, completando così il nuovo assetto della raccolta. Si tratta di un passaggio decisivo, che interessa un’ampia area residenziale della città e che punta a consolidare i risultati già ottenuti: la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 47% al 61%, a dimostrazione di come l’impegno dell’Amministrazione e la collaborazione dei cittadini possano produrre effetti concreti in termini di sostenibilità, decoro urbano e qualità della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro, raccolta rifiuti: si avvicina la data di avvio dell’ultimo passaggio alla riorganizzazione

Leggi anche: Castel San Niccolò: al via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Leggi anche: Marano, cumuli di rifiuti in strada: raccolta a singhiozzo dopo passaggio del servizio a nuova ditta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sansepolcro, differenziata in crescita con il nuovo sistema di raccolta - Il 2025 segna per Sansepolcro un anno di grande trasformazione sul fronte della gestione dei rifiuti. lanazione.it

La parrocchia di San Paolo a Sansepolcro anche quest'anno ha organizzato una raccolta di doni da destinare ai bambini. facebook