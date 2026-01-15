Sanremo 2026 lo ‘spoiler’ di Fiorello sulla sigla di Max Pezzali

Fiorello ha condiviso il primo spoiler su Sanremo 2026, rivelando dettagli sulla sigla di Max Pezzali. L’annuncio è stato fatto durante La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio, trasmesso da Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre. La trasmissione torna questa settimana dopo la pausa natalizia, offrendo agli ascoltatori anticipazioni sulle novità dell’edizione 2026 del festival.

Fiorello firma il primo ‘spoiler’ in vista di Sanremo 2026. Avviene a La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio – in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre – ripreso questa settimana dopo la pausa natalizia. Nel corso della puntata Fiorello ha svelato al pubblico il primo ‘spoiler’ sanremese: “L’entourage di Max Pezzali, che sarà ospite fisso sulla nave al Festival, mi ha detto: ‘Ha scritto una sigla, che presenteremo poi a Carlo.’. E me l’hanno mandata per farmela sentire, in anteprima. E se la mandi a me. lo sapete che la giro a voi!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

