Sanremo 2026 lo ‘spoiler’ di Fiorello sulla sigla di Max Pezzali

Fiorello ha condiviso il primo spoiler su Sanremo 2026, rivelando dettagli sulla sigla di Max Pezzali. L’annuncio è stato fatto durante La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio, trasmesso da Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre. La trasmissione torna questa settimana dopo la pausa natalizia, offrendo agli ascoltatori anticipazioni sulle novità dell’edizione 2026 del festival.

Fiorello firma il primo 'spoiler' in vista di Sanremo 2026. Avviene a La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio – in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre – ripreso questa settimana dopo la pausa natalizia. Nel corso della puntata Fiorello ha svelato al pubblico il primo 'spoiler' sanremese: "L'entourage di Max Pezzali, che sarà ospite fisso sulla nave al Festival, mi ha detto: 'Ha scritto una sigla, che presenteremo poi a Carlo.'. E me l'hanno mandata per farmela sentire, in anteprima. E se la mandi a me. lo sapete che la giro a voi!".

Fiorello a La Pennicanza: “Io come Fabrizio Corona, chiedo 800mila euro” - Fiorello a “La Pennicanza” fa il primo spoiler su Sanremo 2026, imita Al Bano ma la proposta più audace riguarda Fabrizio Corona. dilei.it

Fiorello scatenato, 'assist' a Sinner e spoiler (clamoroso) sul Festival di Sanremo. Cosa ha detto - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha rispolverato la sua imitazione irriverente di Al Bano. libero.it

ALTRO COLPO DI SCENA A LA PENNICANZA! Fiorello colpisce ancora e, con nonchalance totale, spoilerizza la sigla di Sanremo 2026 firmata Max Pezzali Così, come se niente fosse… Ora la domanda è una sola: Carlo Conti starà cercando il facebook

Sanremo 2026 si avvicina: su RaiPlay lo speciale con le interviste ai 30 Big in gara. Anticipazioni, spoiler sui testi e le parole chiave delle canzoni #Sanremo2026 #RaiPlay x.com

