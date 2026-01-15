Sanità in farmacia nuovi esami medici Da test tumori al cuore

Da oggi, le farmacie offrono nuovi servizi diagnostici, consentendo ai cittadini di sottoporsi a esami medici come test per tumori e valutazioni del cuore. Questa novità mira a migliorare l’accessibilità ai controlli di base, favorendo una prevenzione più tempestiva e capillare. I servizi sono pensati per offrire un supporto semplice e immediato, integrando le farmacie nel percorso di cura e tutela della salute.

Nelle farmacie sarà possibile sostenere una nuova serie di esami medici, dai test per i tumori a quelli per il cuore. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

