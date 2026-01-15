Sandokan dopo la Rai sbarca in piattaforma | ecco dove vedere la serie con Can Yaman

Sandokan, interpretato da Can Yaman, approda in streaming dopo il suo debutto su Rai1. La serie, prodotta da Lux Vide, è ora disponibile su Disney+ a partire dal 17 gennaio, offrendo un’opportunità di visione internazionale. Questa nuova distribuzione permette di seguire le avventure del celebre personaggio in modo semplice e accessibile, ampliando il pubblico e consentendo una fruizione più flessibile rispetto alla trasmissione televisiva tradizionale.

Sandokan, dal 17 gennaio 2026 su Disney+ - Di conseguenza, è stata disponibile su RaiPlay in diretta con la messa in onda e a posteriori on demand. tvserial.it

Sandokan torna in TV dopo 50 anni con un cast internazionale. Quando e dove vedere la serie - Roma, 1 dicembre 2025 – Debutta questa sera su Rai 1 il nuovo adattamento televisivo di Sandokan, prodotto da Lux Vide e Rai Fiction. quotidiano.net

