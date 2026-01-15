Sandokan dopo la Rai sbarca in piattaforma | ecco dove vedere la serie con Can Yaman
Sandokan, interpretato da Can Yaman, approda in streaming dopo il suo debutto su Rai1. La serie, prodotta da Lux Vide, è ora disponibile su Disney+ a partire dal 17 gennaio, offrendo un’opportunità di visione internazionale. Questa nuova distribuzione permette di seguire le avventure del celebre personaggio in modo semplice e accessibile, ampliando il pubblico e consentendo una fruizione più flessibile rispetto alla trasmissione televisiva tradizionale.
La serie con Can Yaman prodotta da Lux Vide debutta in streaming per un pubblico internazionale. Dal 17 gennaio su Disney+ dopo il successo su Rai1. Confermata anche la seconda stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sandokan streaming dove vedere la serie con Can Yaman
Leggi anche: Sandokan, Can Yaman sfida cobra e tigri digitali: ecco come nasce la magia della serie Rai
Can Yaman arrestato (e rilasciato) a Istanbul: l’attore turco fermato in un blitz antidroga.
Sandokan dopo la Rai sbarca in piattaforma: ecco dove vedere la serie con Can Yaman - La serie con Can Yaman prodotta da Lux Vide debutta in streaming per un pubblico internazionale. fanpage.it
Sandokan, dal 17 gennaio 2026 su Disney+ - Di conseguenza, è stata disponibile su RaiPlay in diretta con la messa in onda e a posteriori on demand. tvserial.it
Sandokan torna in TV dopo 50 anni con un cast internazionale. Quando e dove vedere la serie - Roma, 1 dicembre 2025 – Debutta questa sera su Rai 1 il nuovo adattamento televisivo di Sandokan, prodotto da Lux Vide e Rai Fiction. quotidiano.net
Dopo il fermo e il rilascio di Can Yaman nell’ambito di in un’operazione antidroga a Instanbul, interviene il preparatore atletico che l’ha seguito per Sandokan facebook
Sandokan dovevano arrestarlo prima delle riprese, non dopo. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.