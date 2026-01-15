San Girolamo dopo i lavori ' spariscono' gli scivoli agli attraversamenti La denuncia | Succede in tutta la città

Dopo la conclusione dei lavori in molte zone della città, sono stati rimossi gli scivoli agli attraversamenti pedonali. Questa situazione, segnalata da cittadini e associazioni, interessa diverse aree urbane e crea difficoltà a persone con disabilità e ciclisti. La problematica evidenzia l’importanza di un’attenzione continua alla sicurezza e all’accessibilità delle infrastrutture pubbliche, anche al termine dei cantieri stradali.

Si conclude il cantiere stradale e dai marciapiedi ‘spariscono’ gli scivoli per disabili e biciclette. Succede in strada San Girolamo, come raccontano sui social i rappresentanti del gruppo ‘Biciclette a Bari’.La denuncia dei ciclisti“Strada San Girolamo, rifatto il marciapiede difronte il nuovo. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

