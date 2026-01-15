San Giorgio del Sannio Ex Eti al centro delle polemiche | la Lega contesta le parole di Lombardi

San Giorgio del Sannio, Ex Eti al centro di polemiche tra la Lega locale e il presidente Lombardi. La disputa riguarda lo stato di degrado della struttura, che si protrae da circa vent’anni a causa dell’inerzia delle istituzioni regionali e provinciali. La Lega e i Giovani chiedono maggiore trasparenza e invitano a visitare l’area per valutare direttamente la situazione, criticando le affermazioni di Lombardi sul recente intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La lega San Giorgio del Sannio e lega Giovani dopo le esternazioni del Presidente Lombardi circa il recente intervento statuito presso l'Ex Eti di San Giorgio del Sannio a circa venti anni in cui tale struttura nella ignavia dei riproprietari Regione e Provincia si e degradata gravemente,ritengono necessario chiedere come fa a ignorare tale degrado il Presidente, lo stato stesso dell'intervento e più da bonifica che altro, pertanto sarebbe bene che la stessa informazione locale visiti l'attuale struttura al fine di attestare impietosamente ciò che esponiamo. Altra considerazione e che lo sviluppo e un attività di,concertazione non certo di autoreferenzialità degli Enti proprietari, con il ruolo attivo del Comune per raggiungere obiettivi concreti e non fumosi".

