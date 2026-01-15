Sampdoria-Entella venerdì 16 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Blucerchiati attesi da una convincente vittoria interna

Il match tra Sampdoria e Entella, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30, apre il ventesimo turno di serie B. La partita vedrà le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, con i blucerchiati favoriti per ottenere una vittoria casalinga. Entrambe le squadre sono in fase di metà stagione, con i rispettivi obiettivi di classifica e formazione. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

La serie B è al giro di boa e l'anticipo del ventesimo turno vede la Sampdoria di Gregucci opposta alla neopromossa Entella. I blucerchiati continuano il loro cammino altalenante senza riuscire a tirarsi fuori dalla zona retrocessione: ad Avellino è arrivata la decima sconfitta stagionale, la settima fuori casa su 10 partite. Per il momento è il fattore Marassi a non rendere la situazione.

