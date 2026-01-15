Il match tra Sampdoria e Entella, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 20:30, apre il ventesimo turno di Serie B. La partita vedrà la squadra di Gregucci affrontare la neopromossa Entella in un incontro importante per la classifica. Di seguito vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per un confronto che può influenzare gli equilibri del campionato.

La serie B è al giro di boa e l’anticipo del ventesimo turno vede la Sampdoria di Gregucci opposta alla neopromossa Entella. I blucerchiati continuano il loro cammino altalenante senza riuscire a tirarsi fuori dalla zona retrocessione: ad Avellino è arrivata la decima sconfitta stagionale, la settima fuori casa su 10 partite. Per il momento è il fattore Marassi a non rendere la situazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Entella (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Werder Brema-Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Werder Brema-Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Extra Tv. . SERIE B: SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA APRE LA 20ESIMA GIORNATA facebook

Sampdoria, vietato sbagliare con l'Entella. Gregucci alla vigilia del derby: "Snodo cruciale per il futuro. Dobbiamo cambiare la rotta, non sistema di gioco" x.com