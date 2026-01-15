Samira Lui la stella del Carnevale Tante sorprese e divertimento

Il Carnevale di Santarcangelo torna con la sua 22ª edizione, pronta a coinvolgere la comunità con carri allegorici e momenti di festa. Quest’anno, la manifestazione avrà come madrina d’eccezione Samira Lui, nota figura del panorama culturale. Un’occasione per vivere un evento tradizionale che unisce divertimento e convivialità, mantenendo vivo lo spirito del Carnevale e la passione della comunità locale.

Rimini, 15 gennaio 2026 – Tornano i carri, gira la ruota del Carnevale. E quest’anno il corso mascherato di Santarcangelo, giunto alla sua 22esima edizione, avrà una madrina d’eccezione: Samira Lui. Sarà lei domenica 25 gennaio ad aprire la sfilata dei carri e a salire poi sul palco del Carnevale in piazza Ganganelli. Il successo in televisione di Samira Lui. Co-conduttrice insieme a Gerry Scotti del programma di Canale 5 La ruota della fortuna, Samira Lui nelle ultime settimane ha fatto (tanto) parlare di sé per aver rifiutato il ruolo di valletta di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samira Lui, la stella del Carnevale. “Tante sorprese e divertimento” Leggi anche: Il Carnevale di Santarcangelo: Samira Lui, carri allegorici e trampolieri per la 22esima edizione Leggi anche: Linda Pani: “All’Eredità sono parte del gioco come Samira Lui, non siamo vallette. In Tv faccio tante figuracce” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Samira Lui, prima e dopo facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.