Samb ecco Lepri Stoppa e Parigini | Vogliamo tornare alla vittoria

La Samb, con Lepri, Stoppa e Parigini, si concentra sul ritorno alla vittoria. La priorità resta la salvezza, obiettivo da raggiungere prima di valutare eventuali miglioramenti. La squadra lavora con determinazione per consolidare la posizione in classifica, mantenendo un approccio sobrio e affidabile, con l'attenzione rivolta a obiettivi concreti e realistici.

"Pensiamo prima di tutto ad arrivare alla salvezza e poi una volta raggiunta, vedremo di fare qualcosa di più". Hanno le idee chiare Tomas Lepri, Matteo Stoppa e Vittorio Parigini. "Conosciano la piazza di San Benedetto per il suo calore -aggiungono i tre neo rossoblù- ed il nostro intento è anche quello di riportare fiducia nella tifoseria. Dovremo essere noi a farai tornare allo stadio con i risultati. Siamo venuti alla Samb per dimostrare ciò che valiamo e daremo il massimo per tornare alla vittoria". La presenza di D’Alesio sulla panchina rossoblù è stato per Tomas Lepri un motivo in più per accettare il trasferimento in Riviera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

