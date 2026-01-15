Salvataggio eroico sulle piste di Engelberg | Matteo Zilla salva uno sciatore sepolto dalla neve

Durante una discesa sulle piste di Engelberg, in Svizzera, Matteo Zilla, 37 anni, ha notato un braccio che emergeva dalla neve. Con prontezza e attenzione, l’uomo ha intervenuto tempestivamente, contribuendo al salvataggio di uno sciatore rimasto sepolto. Questo episodio evidenzia l’importanza della rapidità e della presenza di spirito in situazioni di emergenza, dimostrando come un gesto semplice possa fare la differenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento tempestivo. Mentre scendeva sulle piste di Engelberg, in Svizzera, il 37enne italiano Matteo Zilla ha notato qualcosa di insolito: un braccio che spuntava da un cumulo di neve. Senza esitare, Zilla è intervenuto per soccorrere un altro sciatore, travolto e sepolto da una valanga. Il video del salvataggio. L’episodio è avvenuto il 10 gennaio. Zilla ha condiviso l’accaduto sui social, pubblicando un video ripreso dalla telecamera sul suo casco, dove lo si vede scavare con determinazione per liberare il volto dello sciatore e permettergli di respirare. Condizioni e risultato dell’intervento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salvataggio eroico sulle piste di Engelberg: Matteo Zilla salva uno sciatore sepolto dalla neve Leggi anche: Vede un braccio uscire dalla neve e salva uno sciatore travolto da una valanga Leggi anche: Schianto sulle piste da sci: sciatore soccorso in quota Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eroico salvataggio dei Carabinieri in una struttura ricettiva nella quale era scoppiato un incendio facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.