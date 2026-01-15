Salto con gli sci Coppa del Mondo Sapporo 2026 Chi soddisferà al meglio l’esigente Okurayama?

La Coppa del Mondo di salto con gli sci si prepara a tornare a Sapporo nel 2026, con l’atteso appuntamento sulla storica pista di Okurayama. Una tappa fondamentale per gli atleti, che dovranno affrontare le sfide di una delle competizioni più impegnative dell’Estremo Oriente. Chi saprà affrontare al meglio questa prova e soddisfare le aspettative di un evento così prestigioso?

“Toccata e fuga” in Asia per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci, che per essere davvero tale non può rinunciare alla “ Grande Classica dell’Estremo Oriente “. Si deve andare all’altra parte del globo terrestre, ma la tappa di Sapporo non deve essere rimossa dal programma, neppure in una stagione olimpica. Il capoluogo dell’Hokkaido ha organizzato la bellezza di 84 gare individuali di primo livello. Quali località possono vantarne di più? Solo Oberstdorf e Planica, ovverosia due cattedrali della disciplina. Peraltro, non va dimenticato come il Giappone sia la sola nazione extra-europea che possa essere annoverata fra quelle di prima fascia. 🔗 Leggi su Oasport.it

