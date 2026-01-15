Salgono a dodici i distretti biologici | nasce quello Aldobrandesco

Aggiunge un nuovo distretto biologico in Toscana: nasce quello Aldobrandesco, che comprende i comuni di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna in provincia di Grosseto. Con questa novità, i distretti biologici della regione salgono a dodici, rafforzando l’identità e l’offerta sostenibile del territorio. La creazione di questa rete mira a valorizzare le produzioni locali e a promuovere pratiche agricole rispettose dell’ambiente.

Firenze, 15 gennaio 2026 – C'è una novità per i distretti biologici della Toscana. Prima 11, adesso 12 con il riconoscimento avvenuto nei giorni scorsi di quello Aldobrandesco che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, le aziende agricole del territorio e le comunità locali. La superficie totale dell'area è di circa 55.000 ettari, la Superficie agricola utilizzata supera i 21.000 ettari e rappresenta l'attività principale: sono ben 909 le aziende del comparto agricolo-forestale e della piscicoltura, sulle 1.611 totali attive sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salgono a dodici i distretti biologici: nasce quello Aldobrandesco Leggi anche: "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma Leggi anche: Il settore orafo lancia la sfida globale. Nasce il patto di filiera di Qn Distretti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I distretti biologici toscani salgono a dodici: nasce quello Aldobrandesco - Riconosciuta la nuova realtà che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, le aziende agricole del territorio e le comunità locali ... intoscana.it Salgono a 12 i distretti biologici: nasce quello Aldobrandesco - Riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, aziende e comunità locali ... msn.com

I CONTROLLI PER LA PSA – DODICI NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI IN LIGURIA, DUE IN PIEMONTE. IL TOTALE CRESCE A 1.977 CASI: CRESCONO A 799 IN PIEMONTE, SALGONO A 1.178 IN LIGURIA. CON I RITROVAMENTI DI CALICE AL CORNOV facebook

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 61,15 dollari. Quotazioni salgono del 2,77% #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.