Salerno pulita il nuovo calendario dei centri mobili di raccolta

Dal 24 gennaio, tornano i centri mobili di raccolta di Salerno Pulita, attivi ogni sabato mattina nei quartieri della città. Questi eventi itineranti offrono ai cittadini un’opportunità di conferire materiali come piccoli RAEE, tessili, oli esausti, farmaci scaduti e pile, promuovendo la raccolta differenziata e il riuso. Un’iniziativa volta a favorire l’economia circolare e la sostenibilità ambientale, coinvolgendo attivamente la comunità.

Tornano dal 24 gennaio i centri itineranti di raccolta e riuso di Salerno Pulita, gli eventi mobili che si tengono periodicamente, ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei quartieri, trasformando la raccolta differenziata in un'occasione di economia circolare, dove i cittadini possono conferire materiali come piccoli RAEE, tessili, oli esausti, farmaci scaduti e pile, ma anche donare abiti, giocattoli, elettrodomestici ancora funzionanti, mobili e oggetti in buono stato per il riuso, tramite la collaborazione con associazioni, dando loro una seconda vita e promuovendo la sostenibilità.

