Salento sicurezza al bivio | il Siap denuncia un piano organici lontano dalla realtà
Il sindacato Siap di Lecce evidenzia preoccupazioni riguardo al recente piano di potenziamento degli organici delle forze di polizia nel territorio. Secondo il sindacato, le proposte attuali risultano distanti dalle reali esigenze operative e rappresentano una sfida per garantire la sicurezza dei cittadini. La questione richiede un’attenta valutazione per assicurare un equilibrio tra risorse e necessità effettive del territorio.
LECCE – Il sindacato di polizia Siap di Lecce esprime una profonda preoccupazione e una netta contrarietà davanti all’ultimo piano di potenziamento degli organici predisposto per il territorio.Secondo la segreteria provinciale, le nuove assegnazioni non solo non risolvono le criticità storiche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
