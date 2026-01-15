Saldi senza slancio Metà dei negozianti registra un calo
I saldi invernali a Prato si avviano con segnali di rallentamento, secondo un’indagine di Confesercenti tra i negozianti del settore abbigliamento e calzature. La maggior parte degli esercizi registra un calo nelle vendite rispetto agli anni precedenti, evidenziando una fase di incertezza per il commercio al dettaglio locale.
I saldi invernali partono con il freno tirato per il commercio al dettaglio pratese. È quanto emerge dal sondaggio promosso da Confesercenti Prato tra i propri associati, in gran parte appartenenti ai settori dell’abbigliamento e calzature. Secondo i dati raccolti, il 58% degli operatori segnala un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il 42% registra una situazione sostanzialmente stabile. Un quadro che evidenzia come la fase dei saldi non stia riuscendo, almeno in questa prima parte, a compensare una stagione invernale complessivamente debole. A preoccupare ulteriormente è l’andamento dello scontrino medio, che per il 67% degli intervistati risulta in diminuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
