Sala | Duttilità e fame qui per ritrovare il gusto della vittoria

In questo spazio, Sala dimostra la sua determinazione e il desiderio di riscatto. Con un approccio sobrio e misurato, esprime la volontà di ritrovare il gusto della vittoria, riflettendo un equilibrio tra passione e esperienza. Un momento di riflessione che evidenzia la sua voglia di recuperare il tempo perduto, senza mai perdere di vista l’importanza di ogni dettaglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il volto è quello di chi ha una voglia matta di recuperare il tempo perduto, ma le parole sono quelle di un veterano che sa pesare ogni virgola. Marco Sala si presenta ufficialmente alla piazza di Avellino e lo fa con la serenità di chi sente di essere nel posto giusto al momento giusto. Non è solo una questione di mercato, ma di radici: quelle della famiglia della sua compagna, che legano il biondo difensore alla terra irpina ben prima della firma sul contratto. L’esordio di sabato scorso contro la Sampdoria è stato un concentrato di emozioni. Una vittoria pesante, arrivata nonostante un episodio VAR che ha sfiorato il surreale per durata e dinamica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

