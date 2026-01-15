Sabatini ha commentato la recente partita dell’Inter, sottolineando come l’incontro sia stato sorprendente fino all’ingresso di Lautaro e Pio. Ha evidenziato la forza della squadra e la rarità di una simile opportunità in Europa. La sua analisi, disponibile sul canale YouTube di Inter News 24, offre uno sguardo approfondito sul cammino nerazzurro e sulle sfide future.

Inter News 24 Sabatini ha fatto una lunga analisi sull’Inter e il suo cammino in campionato sul proprio canale YouTube. Le parole del giornalista. Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce nel recupero della 16ª giornata, analizzando prestazione, classifica e gestione della rosa da parte di Cristian Chivu. Nel video pubblicato dopo il successo nerazzurro, Sandro Sabatini ha offerto una lettura lucida e senza filtri della partita vinta dall’Inter, che grazie al gol di Pio Esposito ha allungato a +6 sul Napoli. Secondo Sabatini, la gara è stata a lungo opaca, segnata dalle scorie del big match precedente, ma ancora una volta la profondità della rosa e le scelte dell’allenatore hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini sull’Inter: «Partita che non sembrava vera, poi entrano Lautaro e Pio. Trovatemi un’altra squadra in Europa che ha questa possibilità. Il +6 è troppo»

Leggi anche: Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…»

Leggi anche: Inter Venezia LIVE 2-0: Diouf e poi Pio Esposito, uno-due micidiale che stappa la partita a San Siro!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ATALANTA-INTER 0-1: PIO PIÙ LAUTARO, LA SVOLTA DI CHIVU

Così il direttore sportivo Walter Sabatini ai microfoni di @radiotuttonapoli Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IPhone e Android o in auto col DAB Campania! #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli #Sabatini - facebook.com facebook

Sabatini: “Ne ho per tutti, non risparmio nessuno: fate attenzione perché sull’Inter sento dire…” x.com