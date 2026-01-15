Ruba un portafogli in un furgone la vittima lo riconosce e chiama il 112
Pochi giorni fa aveva rubato un portafoglio all'interno di un furgone. Dopo il furto la vittima, nella notte tra sabato e domenica, ha riconosciuto l'uomo mentre si trovava in strada e ha immediatamente allertato il 112. La squadra volante è intervenuta e ha rintracciato il soggetto accompagnandolo negli uffici della questura per gli accertamenti di rito. Nel corso dell'attività investigativa, la vittima ha poi effettuato un'individuazione fotografica e ha riconosciuto formalmente l'uomo come il responsabile del furto che aveva subito. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it
