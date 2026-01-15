Ruba un portafogli in un furgone la vittima lo riconosce e chiama il 112

Pochi giorni fa, un uomo ha sottratto un portafoglio da un furgone. La vittima, riconoscendo l'autore del furto mentre si trovava in strada, ha prontamente chiamato il 112. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Pochi giorni fa aveva rubato un portafoglio all'interno di un furgone. Dopo il furto la vittima, nella notte tra sabato e domenica, ha riconosciuto l'uomo mentre si trovava in strada e ha immediatamente allertato il 112. La squadra volante è intervenuta e ha rintracciato il soggetto accompagnandolo negli uffici della questura per gli accertamenti di rito. Nel corso dell'attività investigativa, la vittima ha poi effettuato un'individuazione fotografica e ha riconosciuto formalmente l'uomo come il responsabile del furto che aveva subito. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Padova, sale sul bus e riconosce il molestatore del giorno prima: 17enne chiama il 112 e lo fa fermare

Leggi anche: Violenza sessuale sul bus, vittima chiama il 112 e i carabinieri bloccano il mezzo: arrestato 26enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ruba un portafoglio da un furgone e viene riconosciuto dal proprietario a Latina, scatta la denuncia - Un cittadino tunisino è stato denunciato a Latina per furto dopo la segnalazione della vittima e il riconoscimento da parte della stessa. virgilio.it