Rotatorie e svincolo della A-11 | Pressione unitaria su Roma per avere risposte da Salvini

Il Partito Democratico di Pieve a Nievole ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni delle rotatorie e dello svincolo sulla A-11 di Montecatini. La questione, sollevata dall'intervento di Salvini, riguarda la pressione esercitata su Roma per ottenere risposte concrete. Il dibattito si concentra sull’efficacia delle soluzioni proposte e sull’importanza di un intervento tempestivo per migliorare la viabilità locale.

Il Partito Democratico di Pieve a Nievole interviene nel dibattito sulle rotatorie dello svincolo autostradale di Montecatini. "Siamo francamente stupiti dal tentativo del consigliere Baldi di spostare l'attenzione e le responsabilità sul Comune di Pieve a Nievole e sull'azione del Sindaco – dichiara Monica Birindelli, segretaria del Partito Democratico di Pieve a Nievole – quando i fatti dimostrano in modo inequivocabile che l'Amministrazione comunale ha seguito questa vicenda con costanza, determinazione e senso istituzionale, coinvolgendo Regione Toscana, Prefettura, sindaci della Valdinievole e sollecitando ripetutamente il Ministero delle Infrastrutture ".

