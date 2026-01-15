Rosa, sorpresa dalla decisione del sindaco Mastella di revocarla dall’incarico di Assessore all’Ambiente, ha appreso la notizia tramite un comunicato ufficiale. La sua reazione si limita a prendere atto della scelta, senza commenti o polemiche. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nel suo percorso politico, lasciando spazio a riflessioni sul futuro e sul ruolo delle istituzioni locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendo atto della decisione del sindaco Mastella di revocarmi dall’ incarico di Assessore all’ Ambiente. Una decisione che apprendo solo da un comunicato e che arriva in maniera totalmente estemporanea visto che solo ieri nel pieno delle mie funzioni comunicavo il conseguimento del premio plastic free e che nessun appunto era stato mosso alla mia azione amministrativa, né a quella politica. In attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato a tale avvicendamento, e qualora ve ne siano di giustificabili, sarò lieto di fare il punto delle attività messe in campo nel corso del mio mandato con amici della stampa e cittadini in un incontro che ho organizzato sabato 17 gennaio alle ore 11 all’Hotel Traiano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Rosa cade dalle nuvole: "Decisione che apprendo da un comunicato"

