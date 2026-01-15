Rosa cade dalle nuvole | Decisione che apprendo da un comunicato
Rosa, sorpresa dalla decisione del sindaco Mastella di revocarla dall’incarico di Assessore all’Ambiente, ha appreso la notizia tramite un comunicato ufficiale. La sua reazione si limita a prendere atto della scelta, senza commenti o polemiche. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nel suo percorso politico, lasciando spazio a riflessioni sul futuro e sul ruolo delle istituzioni locali.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendo atto della decisione del sindaco Mastella di revocarmi dall’ incarico di Assessore all’ Ambiente. Una decisione che apprendo solo da un comunicato e che arriva in maniera totalmente estemporanea visto che solo ieri nel pieno delle mie funzioni comunicavo il conseguimento del premio plastic free e che nessun appunto era stato mosso alla mia azione amministrativa, né a quella politica. In attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato a tale avvicendamento, e qualora ve ne siano di giustificabili, sarò lieto di fare il punto delle attività messe in campo nel corso del mio mandato con amici della stampa e cittadini in un incontro che ho organizzato sabato 17 gennaio alle ore 11 all’Hotel Traiano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Weekend segnato dalle nuvole: domenica pioggia consistente
Leggi anche: Tragedia nei cieli. Morto sull’aliante: tradito dalle nuvole
La felicità sta nelle cose tranquille, ordinarie. Un tavolo, una sedia, un libro con un tagliacarte infilato tra le pagine. Il petalo che cade dalla rosa, e la luce che palpita, quando sediamo in silenzio. Virginia Woolf facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.