Romina Power si difende e replica alle accuse dell’autore di Felicità

Romina Power risponde alle recenti accuse sollevate dall'autore di Felicità, proseguendo il confronto sulla celebre canzone. La polemica, nata intorno a uno dei brani più riconosciuti del duo con Al Bano Carrisi, rimane aperta, alimentando discussioni tra i fan e gli appassionati. In questo contesto, la cantante ha scelto di chiarire la propria posizione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Non sembra destinata a terminare molto presto la polemica scoppiata intorno alla canzone Felicità, un brano famoso in tutto il mondo, cantato non solo in Italia, che ha consacrato il duo composto da Al Bano Carrisi e Romina Power. A scatenare il dibattito alcune dichiarazioni di Romina che hanno causato la reazione di Popi Minellono, autore del brano. Le parole di Romina Power su Felicità. A far nascere la polemica le parole di Romina Power che, intervistata nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato della sua lunga carriera artistica con Al Bano Carrisi. Riguardo a quel periodo della sua vita, l'artista aveva rivelato: "So solo che rianalizzando i miei scritti, il periodo in cui avevo gli incubi era quando avevamo il massimo successo.

