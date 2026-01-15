Romina Power rompe il silenzio su Ylenia | Mi dicono che è viva

Durante una puntata del podcast Supernova, Romina Power ha affrontato nuovamente il tema della scomparsa di Ylenia Carrisi, confermando di aver ricevuto informazioni che indicano che la figlia, scomparsa nel 1993, potrebbe essere ancora viva. La testimonianza si inserisce in un contesto di lunga attesa e speranza, riflettendo il dolore e la volontà di trovare risposte sulla misteriosa assenza di Ylenia.

Durante una puntata del podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, Romina Power è tornata a parlare di una delle ferite più profonde della sua vita: la scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia nata dal matrimonio con Al Bano, sparita nel nulla a New Orleans il 31 dicembre 1993 e mai più ritrovata. Ancora una volta l’artista ha ribadito di non aver mai smesso di credere che Ylenia sia ancora viva e ha spiegato perché. Nel corso della conversazione, Cattelan ha toccato uno dei punti più delicati della vicenda, quello legato alle indagini e al rapporto con le autorità. “Quando l’autorità non ti aiuta e tu capisci che per quanto tu ti possa mettere a lottare poi alla fine l’ultima parola è da loro, come ti fa sentire quella cosa lì?”, ha chiesto il conduttore, riferendosi alle ricerche che evidentemente non hanno mai portato a una verità definitiva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

