Romina Power polemica su Felicità | Non la rinnego continuo a cantarla
Romina Power ha commentato le recenti polemiche riguardanti le sue dichiarazioni sulla carriera musicale insieme ad Al Bano. In una nota, l’artista ha precisato di non rinnegare la canzone “Felicità” e di mantenere un rapporto rispettoso con il brano, sottolineando la sua continuità nell’interprete. La sua posizione appare chiara, senza ulteriori commenti o enfasi, evidenziando un approccio discreto e sobrio alla vicenda.
(Adnkronos) – Romina Power ha replicato alle polemiche nate dopo alcune sue recenti dichiarazioni sulla carriera musicale con l'ex marito Al Bano. La cantante, ospite dell'ultima puntata di 'Supernova' il podcast di Alessandro Cattelan aveva ammesso di non essersi mai sentita pienamente appagata del repertorio musicale di quel periodo, definendo 'Felicità' una "canzone banale". Parole . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
