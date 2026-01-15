Romina Power | Felicità canzone banale E scoppia la polemica

Recentemente, Romina Power ha commentato la canzone ‘Felicità’, definendola “banale”. La sua dichiarazione ha suscitato una discussione tra fan e critici, riaccendendo l’interesse su uno dei brani più iconici della coppia Al Bano e Romina Power. Questa polemica invita a riflettere sul valore delle canzoni popolari e sul loro impatto culturale nel tempo.

Si accende la polemica attorno a ‘Felicità’, uno dei più popolari della discografia di Al Bano e Romina Power. Ad accenderla è stata una intervista rilasciata dalla cantante americana ad Alessandro Cattelan nel suo podcast Supernova. Parlando del brano del 1982, Romina ha confessato: “Io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale. La musica che facevo con Al Bano non era il mio genere, non è quella che ascolto”. L’autore: “Sputa nel piatto in cui ha mangiato”. Un commento che non è piaciuto all’autore del testo, Pepi Minellono per il quale Romina “ ha fatto un clamoroso autogol. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Romina Power: “Felicità canzone banale”. E scoppia la polemica Leggi anche: Romina Power: “Non volevo cantare Felicità, testo banale”. L’autore: “Clamoroso autogol” Leggi anche: Romina Power, polemica su Felicità: “Non la rinnego, continuo a cantarla” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Romina Power chiarisce su Felicità | ‘Non era un giudizio offensivo’ l’autore | ‘Un autogol’. Romina Power definisce "banale" la hit Felicità cantata con Al Bano, esplode la polemica: "Non è offensivo" - Romina Power definisce “banale” Felicità in un podcast con Cattelan, poi chiarisce via social il senso del termine e ribadisce il legame con Al Bano ... virgilio.it

