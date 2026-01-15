Romina Power chiarisce su Felicità | ‘Non era un giudizio offensivo’ l’autore | ‘Un autogol’

Romina Power ha chiarito su Instagram le sue dichiarazioni riguardo alla canzone

Il chiarimento di Romina Power dopo il caso mediatico. Una precisazione, non una marcia indietro. Romina Power affida a Instagram la sua risposta dopo le reazioni suscitate da alcune dichiarazioni rilasciate nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, in cui aveva definito Felicità una canzone che, all’epoca, considerava “banale” e che inizialmente non avrebbe voluto incidere. Parole che hanno innescato un dibattito acceso, trasformando un passaggio autobiografico in un caso culturale. Nel messaggio pubblicato nelle sue Stories, Romina Power chiarisce il senso delle sue affermazioni, spiegando che il termine “banale” è stato utilizzato nel suo significato etimologico: qualcosa di comune, neutro, non offensivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

