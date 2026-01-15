Roma zona 30 la mappa della Capitale | da quando cambiano i limiti di velocità
A partire da oggi, giovedì 15 gennaio 2026, le strade del centro storico di Roma, nella zona 30, adottano un limite di velocità di 30 km/h. Questa modifica interessa l’intera area della Zona a Traffico Limitato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita in centro. La nuova regolamentazione rappresenta un passo importante nelle politiche di mobilità sostenibile della città.
Una rivoluzione silenziosa è iniziata questa mattina nelle strade del centro di Roma. Da oggi, giovedì 15 gennaio 2026, l’intera area della Zona a Traffico Limitato del centro storico viaggia a 30 chilometri orari. Il nuovo limite, voluto dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, segna una svolta nella viabilità della Capitale, allineandola a città come Bologna e Milano. Le strade del centro storico diventano “zona 30”. L’intervento è esteso e senza eccezioni. Il limite di 30 kmh riguarda tutte le vie all’interno del perimetro della Ztl, da Trastevere a Campo Marzio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
