A partire da oggi, giovedì 15 gennaio 2026, le strade del centro storico di Roma, nella zona 30, adottano un limite di velocità di 30 km/h. Questa modifica interessa l’intera area della Zona a Traffico Limitato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita in centro. La nuova regolamentazione rappresenta un passo importante nelle politiche di mobilità sostenibile della città.

Una rivoluzione silenziosa è iniziata questa mattina nelle strade del centro di Roma. Da oggi, giovedì 15 gennaio 2026, l’intera area della Zona a Traffico Limitato del centro storico viaggia a 30 chilometri orari. Il nuovo limite, voluto dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, segna una svolta nella viabilità della Capitale, allineandola a città come Bologna e Milano. Le strade del centro storico diventano “zona 30”. L’intervento è esteso e senza eccezioni. Il limite di 30 kmh riguarda tutte le vie all’interno del perimetro della Ztl, da Trastevere a Campo Marzio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Roma zona 30, la mappa della Capitale: da quando cambiano i limiti di velocità

Leggi anche: Zona 30 a Roma, scattano i nuovi limiti di velocità dal 15 gennaio: le strade interessate dai divieti

Leggi anche: Roma, il centro storico Ztl diventa zona 30. Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il centro di Roma dal 15 gennaio diventa una grande zona 30: ecco le strade coinvolte; Sito Istituzionale | Dal 15 gennaio Zona 30 nella Ztl Centro; Roma, la mappa delle nuove strade con il limite a 30 km all'ora: da via di Villa Ada a Centocelle; Zona 30 nella Ztl centro storico di Roma, giovedì si parte: la mappa completa.

Roma zona 30, la mappa della Capitale: da quando cambiano i limiti di velocità - Il provvedimento punta a uniformare la velocità in tutta l’area, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti. quifinanza.it