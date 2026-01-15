Roma spazio a Vaz e Malen | Baldanzi verso il Genoa

La Roma si prepara a rinnovare il reparto offensivo con l’arrivo di Vaz e Malen, segnando un nuovo capitolo in attacco. Questi movimenti potrebbero influenzare le prossime decisioni di mercato, aprendo opportunità per eventuali cessioni. Mentre Baldanzi si avvicina al Genoa, la rosa giallorossa si ridisegna, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e rafforzare la squadra per la stagione in corso.

Le mosse in attacco della Roma iniziano a produrre effetti a cascata. Con l’arrivo di Robinio Vaz e Donyell Malen, in casa giallorossa si apre uno spazio in uscita. Il nome destinato a muoversi è quello di Tommaso Baldanzi. La trattativa con il Genoa è entrata nella fase decisiva. L’operazione è avanzata e potrebbe chiudersi a breve: Baldanzi è vicino al trasferimento in Liguria e potrebbe essere già disponibile per Daniele De Rossi nella prossima gara di campionato. La formula allo studio è quella del prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il Genoa spinge forte, convinto che il trequartista classe 2003 possa completare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

