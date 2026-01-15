Roma | riapre il ponte Giulio Rocco a Ostiense era chiuso dal terremoto del 2016

A Roma, il ponte Giulio Rocco, nel quartiere Ostiense, riapre al traffico dopo essere rimasto chiuso dal terremoto del 2016. La nuova struttura, più ampia e funzionale, sostituisce il precedente cavalcavia. L’inaugurazione segna la ripresa della circolazione in questa zona, migliorando la viabilità e la sicurezza per residenti e automobilisti.

Finalmente si torna a viaggiare sul ponte Giulio Rocco, situato nel quartiere Ostiense di Roma. Il nuovo cavalcavia, progettato per essere più ampio e funzionale rispetto al precedente, è stato inaugurato oggi dopo un lungo periodo di chiusura che durava dal mese di agosto del 2016. Questa chiusura era stata necessaria a causa dei danni subiti in seguito al sisma che ha colpito l’Italia centrale. Sebbene l’infrastruttura fosse stata già varata lo scorso 7 settembre, oggi diventa pienamente operativa, anche se rimangono alcune piccole rifiniture che verranno completate durante le ore notturne. Inoltre, sono attualmente in corso i lavori per la riqualificazione del parcheggio adiacente, il quale riaprirà a marzo e manterrà lo stesso numero di stalli auto, arricchendosi con l’aggiunta di venti nuovi alberi, tra cui lecci, gelsi e peri sterili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Nuovo ponte Giulio Rocco, c'è una data ufficiale per la riapertura; Ponte Giulio Rocco, Garbatella e Ostiense di nuovo unite: pronta la riapertura; Domani riapre il Ponte Giulio Rocco

