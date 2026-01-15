La Roma continua a seguire con interesse la situazione di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. Nelle ultime ore sono stati mantenuti contatti attivi con il suo entourage, confermando l’interesse del club giallorosso per un eventuale trasferimento. La strada resta aperta e monitorata con attenzione, senza conferme ufficiali, ma con la volontà di valutare tutte le opzioni disponibili sul mercato.

La Roma non molla Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti con l’entourage dell’attaccante del Manchester United, segnale che la pista resta monitorata con attenzione. Lo scenario resta fluido e dipende dalle scelte tecniche. Se dovesse aprirsi uno spiraglio, con disponibilità del giocatore e via libera a monte, la Roma sarebbe pronta a riaccogliere Zirkzee senza esitazioni. A incidere sarà soprattutto l’indirizzo del nuovo allenatore dello United nella seconda parte di stagione: dalle sue valutazioni tattiche passerà il destino dell’operazione. A Trigoria si resta alla finestra, pronti a cogliere l’attimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, pista Zirkzee ancora viva: contatti attivi con l’entourage

Leggi anche: Roma, Cristante verso il rinnovo: primi contatti con l’entourage

Leggi anche: Roma, avviati i contatti con il Manchester United per Zirkzee: folta concorrenza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini; Manchester United, l’esonero di Amorim può complicare i piani di Roma e Napoli: il punto sulle operazioni Zirkzee e Mainoo; Calciomercato live: Raspadori-Roma ore calde, Massara lavora su Dragusin, Brescianini alla Fiorentina, Nottingham Forest su Frattesi; Calciomercato live: Raspadori vicino alla Roma, Brescianini alla Fiorentina, Taylor e Ratkov alla Lazio.

La Juventus ci prova per Bernardo Silva e scarica Joao Mario. Zirkzee-Roma, non è finita. Zapata piace a Genoa e Pisa - La Juventus tenta il colpaccio e prova a corteggiare la leggenda del Manchester City, mentre cerca acquirenti per l'ex esterno del Porto ... eurosport.it