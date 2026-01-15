Roma | perquisizioni in sede Garante privacy

Questa mattina, sono state avviate perquisizioni presso la sede del Garante della privacy a Roma. Le operazioni sono attualmente in corso e fanno parte di un’indagine in corso. Restano da chiarire le motivazioni e i dettagli relativi a questa attività investigativa. La situazione è in aggiornamento e saranno forniti ulteriori sviluppi non appena disponibili.

Fin dalle prime ore di questa mattina, sono in corso diverse perquisizioni presso la sede del Garante della privacy. Queste operazioni rientrano in un’indagine condotta dalla procura di Roma, la quale è focalizzata su reati di peculato e corruzione. Gli inquirenti stanno esaminando documenti e materiali che potrebbero rivelarsi fondamentali per il proseguimento delle indagini. (REDN) . 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: perquisizioni in sede Garante privacy Leggi anche: Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy: indagato il presidente Pasquale Stanzione Leggi anche: Garante Privacy, perquisizioni nella sede di Roma dopo inchiesta Report: 4 indagati per corruzione e peculato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cupra Leon, Formentor e Born ottengono le 5 stelle nei test Euro Ncap 2025; Decorando Napoli, Via Cilea rende omaggio ai fratelli De Filippo; Maltempo a Roma: allagamenti in città, svincolo A1 Roma Sud completamente sommerso; L’Italia dei ragazzi a rischio suicidio: più letti negli ospedali per aiutarli. Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy. Stanzione: "Sono assolutamente tranquillo" - Indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione. ansa.it

Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it

Roma, perquisizioni della guardia di finanza nella sede del Garante della Privacy - Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy a Roma: indagati il presidente Pasquale Stanzione e altri membri per peculato e corruzione ... tgcom24.mediaset.it

Perquisizioni Garante Privacy a Roma: indagato il presidente Pasquale Stanzione

Perquisizioni nella sede del #Garante per la #Privacy a #Roma. Indagati per corruzione e peculato il presidente Stanzione e il collegio. #Tg1 Silvia Balducci facebook

Roma– Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede romana del Garante per la Protezione dei Dati Personali nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma che ipotizza i reati di corruzione e peculato, commessi in concorso e in forma continuata fino a x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.