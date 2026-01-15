Roma nodo Çelik | rinnovo riaperto ma il tempo stringe

Roma, nodo Çelik: il rinnovo è di nuovo aperto, ma i tempi sono stretti. La trattativa con Zeki Çelik, il terzino turco in scadenza tra pochi mesi, è tornata in primo piano. La sua permanenza potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato della Roma, che valuta attentamente le opzioni per rafforzare la rosa e pianificare il futuro.

Il futuro di Zeki Çelik resta un tema caldo a Trigoria. Il terzino turco è a pochi mesi dalla scadenza e la sua posizione rischia di incidere direttamente sulle strategie di mercato della Roma. Il contratto del classe 1997 scade il 30 giugno e, al momento, non c’è ancora un accordo per il prolungamento. Nelle ultime ore, però, la Roma ha riaperto i contatti con l’entourage del giocatore nel tentativo di trovare un’intesa e chiarire lo scenario. Nonostante la ripresa dei dialoghi, l’ipotesi di un addio a parametro zero resta concreta. L’assenza di una fumata bianca mantiene il dossier aperto e costringe il club a una scelta rapida: rinnovare o accettare il rischio di perderlo senza incasso al termine della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

