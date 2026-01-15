Roma: Linda Meleo, capogruppo M5S in Campidoglio, ha commentato l’apertura del ponte Giulio Rocco, sottolineando come l’iter complesso e avviato sotto il loro mandato abbia portato a un risultato importante per la città. L’inaugurazione rappresenta un passo avanti nella riqualificazione delle infrastrutture romane, frutto di un percorso articolato e di impegno costante.

Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua soddisfazione per l’inaugurazione del ponte Giulio Rocco, definendo quest’opera come un intervento di notevole importanza che finalmente viene restituito alla città dopo un lungo periodo di lavori complessi e tutt’altro che scontati. “Si tratta di un intervento completamente progettato e realizzato durante il mandato del Movimento 5 Stelle: dalla ricerca e ricostruzione di documenti storici, molti dei quali sono stati rintracciati anche negli archivi cartacei, fino alla progettazione preliminare e definitiva; dall’acquisizione dei pareri necessari, al lavoro congiunto con la Soprintendenza e con la Regione Lazio, fino all’espletamento delle gare”, ha spiegato Meleo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Meleo (M5s), aperto ponte Giulio Rocco, iter complesso avviato e gestito sotto nostro mandato

