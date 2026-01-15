Roma, l’ex allenatore di Robinio Vaz ha espresso ottimismo sulle potenzialità del giovane giocatore, definendolo “completo e destinato a fare carriera”. In attesa dell’annuncio ufficiale di Malen, ieri è stato annunciato il primo acquisto del mercato invernale, Robinio Vaz. La sua firma rappresenta un passo importante per la squadra, che punta a rafforzare la propria rosa con giovani talenti di prospettiva.

In attesa dell’ufficialità di Malen, ieri c’è stata quella di Robinio Vaz, diventato il primo acquisto del mercato invernale. Del neo giocatore giallorosso ha parlato, ai microfoni de Il Romanista, il suo ex allenatore al Marsiglia U19, Christian Bracconi, che ne ha tracciato un identikit: “Con me ha giocato poco, arrivò dal Sochaux per passare coi grandi. È un ragazzo molto gentile, intelligente, rispettoso e ha sempre voglia di allenarsi e giocare. Arrivava agli allenamenti col sorriso, sempre. Mi abbracciava tutti i giorni ed era un piacere allenarlo. Da me ha portato voglia di fare”. E ancora: “Era diverso dagli altri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’ex allenatore di Robinio Vaz: “È un giocatore completo, farà carriera perché è speciale”

Leggi anche: Il Marsiglia si dichiara un club che punta alle plusvalenze: “Robinio Vaz è cresciuto con noi, ora è un giocatore di alto livello”

Leggi anche: Roma, assalto a Robinio Vaz: trattativa calda

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Robinio Vaz e Malen, perché la Roma potrà utilizzarli subito in campionato ma non in Europa: cosa dice il regolamento - I due nuovi acquisti di Gasperini potrebbero da subito essere protagonisti in Serie A, mentre per la competizione europea bisognerà aspettare ancora. msn.com